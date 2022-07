Milan, Charles De Ketelaere è più rossonero

MILANO - Il Milan fa sul serio e nelle prossime ore formulerà una nuova richiesta al Bruges per Charles De Ketelaere arrivando a una base di 30 milioni più bonus (tra i 5 e i 7) che dovrebbe sbloccare definitivamente la resistenza del club belga per il suo gioiello classe 2001 che, nelle scorse settimane, aveva comunicato di non voler essere ceduto a una squadra che non facesse la Champions League e di voler andare, principalmente, al Milan. Ieri il giovane talento del Bruges ha visto i suoi compagni dalla panchina, nella partita dove è arrivata la vittoria della Supercoppa del Belgio. Le sue fasi di riscaldamento sono state blande ed è apparso evidente, dopo il secondo giro di sostituzioni, di come questo suo non impiego sia dettato da motivi di mercato ormai molto ben avviati. E il saluto a fine gara da parte sua ai tifosi del Bruges sapeva tanto di addio. Adesso non rimane che attendere la formalizzazione da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara dell’offerta finale al Bruges e la relativa risposta dei campioni del Belgio, anche se i segnali vanno tutti verso un accordo. In caso di semaforo verde, De Ketelaere volerebbe quasi immediatamente a Milano per sostenere le visite mediche, firmare il contratto fino al 30 giugno 2027 da 2.5 milioni netti all’anno concordato da settimane per poi unirsi immediatamente al gruppo di Stefano Pioli per i primi assaggi di Milanello e della mini tournée con base a Villach che il Milan affronterà tra il 23 e il 27 luglio.