Milan, missione in Belgio: a tu per tu con De Ketelaere

MILANO - E' giunta veramente l'ora di chiudere per Charles De Ketelaere. In casa Milan tutti lo vogliono e quindi salvo cambi dell’ultim’ora, Paolo Maldini e Ricky Massara, sono pronti a prendere un volo per Bruxelles e andare a Bruges per trattare. Un blitz, una missione da dentro o fuori, perché è questo quello che trapela da Casa Milan: o si chiude e si torna con il ragazzo, oppure dalla prossima settimana si cambia obiettivo. Ma l’intenzione dei dirigenti milanisti è quella di concludere positivamente una contrattazione che va avanti da settimane, forti anche della volontà del calciatore di voler vestire la maglia del Milan nella stagione appena iniziata. Il fatto che non abbia giocato nemmeno un minuto nella Supercoppa del Belgio contro il Gent, il saluto che ha lanciato ai tifosi e inoltre il mancato impiego nell’amichevole di due giorni fa contro il Lille (dove era assente anche Renato Sanches , altro nome che ha riempito le cronache di mercato milaniste) sono tutti segnali emblematici di come si debba arrivare a un dunque. Il Bruges si è confermata una società che non concede troppi sconti sulle valutazioni dei suoi calciatori e non ha mollato, fino a ieri sera, sui 35 milioni richiesti per il cartellino di De Ketelaere. Il Milan è arrivato a offrirne 32 comprensivi di bonus, dunque una distanza minima che la missione odierna dovrebbe colmare. L’accordo tra il Milan e il calciatore prevede un contratto da cinque anni da 2.5 milioni netti a stagione più bonus. Saranno ore frenetiche, dove l’obiettivo primario sarà quello della fumata rossonera.