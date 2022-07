Milan: si continua a trattare per De Ketelaere, sullo sfondo Ziyech

MILAN - Per l'obiettivo numero uno di questa sessione di mercato il Milan deve ancora sudare. Il club rossonero lavora ad oltranza per arrivare all'accordo con il Bruges, club proprietario del cartellino di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga classe 2001 è in cima alla lista dei desideri del Milan. Il duo Maldini-Massara ha fatto rientro a Milano dopo l'incontro avvenuto in Belgio con il Bruges. Lì si è capito che c'è ancora una distanza, non eccessiva, da colmare tra domanda (35 milioni di base) e offerta (32 milioni compresi bonus la proposta rossonera). Con il giocatore l'accordo c'è già sulla base di un contratto di cinque anni a 2,5 milioni netti a stagione. Da Casa Milan verrà spedita una pec con l'ultima proposta ufficiale dei rossoneri. Si attenderà, dunque, la risposta del Bruges. Insomma, sono ore calde sul fronte De Ketelaere-Milan. Non dovesse concretizzarsi tale operazione, il Milan dirotterebbe la sua attenzione nuovamente su Ziyech del Chelsea (il marocchino potrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto, il Chelsea preferisce l'obbligo a 25 milioni di euro). L'ingaggio da 6 milioni netti a stagione dovrebbe essere coperto in parte dai Blues per favorire il trasferimento del marocchino a Milano.