Milan, se salta Renato Sanches c'è Frattesi

MILANO - Il Milan, per il suo centrocampo, attende una risposta da Renato Sanches. Il portoghese, che nelle ultime settimane ha fatto più il tifo per il Psg, non ha visto i parigini fare quegli sforzi, sia a livello d’ingaggio sia di offerta al Lille, che avrebbe probabilmente desiderato e così, dopo le parole di due giorni fa di Olivier Letang, presidente del Lille, ecco che il quadro della situazione si è fatto più chiaro. Il Milan aspetta la risposta finale e decisiva di Renato Sanches, ma sta anche iniziando a guardarsi seriamente attorno per un’alternativa valida. Ieri pomeriggio a casa Milan, durante un incontro con Giuseppe Riso, è emerso il nome di Davide Frattesi del Sassuolo.Il centrocampista, valutato 30 milioni dalla società neroverde, è uno degli assistiti di Riso e ieri il suo profilo è emerso nella chiacchierata tra i dirigenti rossoneri e il procuratore che ha avuto come piatto forte il futuro di Daniel Maldini e i primi discorsi relativi al rinnovo con adeguamento dell’ingaggio di Sandro Tonali. Quindi qualora Renato Sanches dovesse dire no al Milan, verrebbero avviati contatti con il Sassuolo per trovare una formula “alla Locatelli” o “alla Morata” per cercare di finalizzare il trasferimento del centrocampista in rossonero. Il prezzo è alto ed è per questo che si dovrebbe lavorare su una soluzione di pagamento pluriennale qualora la trattativa prendesse uno sbocco positivo.