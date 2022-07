Milan, fumata grigia per De Ketelaere col Bruges

MILAN - La trattativa per De Ketelaere col Bruges rischia di protrarsi ancora per un pò. Non si è registrato, infatti, nessun passo in avanti, con il Milan e il club belga fermi nelle loro posizioni (i rossoneri continuano a proporre 32 milioni comprensivi di bonus a fronte di una richiesta di 35 milioni di euro come base). Fumata grigia anche nella giornata di ieri dopo l'ultimo contatto tra le due società. In questo contesto c'è una persona che vorrebbe rompere questa impasse: il giocatore. De Ketelaere ha scelto i rossoneri e sta vivendo una situazione sicuramente nuova, a detta dello stesso allenatore del Bruges Carl Hoefkens. I campioni del Belgio, infatti, domani affronteranno il Genk per la prima partita di campionato della Jupiter League, con il trequartista che dovrebbe partire dalla panchina. Se non dovesse concretizzarsi la pista De Ketelaere, ecco che il Milan virerebbe con decisione sulle alternative di lusso: Ziyech e Zaniolo.