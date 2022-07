De Ketelaere, Milan più vicino? Il Bruges non lo ha convocato per la 1ª di campionato

BRUGES (Belgio) - "Per me De Ketelaere fa ancora parte della mia squadra. Non sono preoccupato circa un suo futuro altrove". La conferenza stampa del tecnico del Bruges Carl Hoefkens era stata una doccia fredda per i tifosi del Milan, che da giorni auspicano una fumata bianca nella trattativa tra la dirigenza rossonera e quella belga per il giovane trequartista. Ma mentre i ragazzi di Pioli erano impegnati in Ungheria nell'amichevole, persa 3-2, con lo ZTE, dalle Fiandre è sopraggiunta una notizia che fa ben sperare: il classe 2001 non è stato convocato per la prima di campionato, che vedrà il Bruges impegnato contro il Genk. Fonti vicine alla società meneghina assicurano che Massara e Maldini avrebbero posto come deadline domenica 24 luglio: una situazione da dentro o fuori che tiene i fan con il fiato sospeso. La mancata presenza nell'elenco dei calciatori che prenderà parte alla prima uscita stagionale di Jupiler League, però, lascia pensare che le parti coinvolte siano vicine alla chiusura.