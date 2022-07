Milan, assalto finale a Renato Sanches

MILANO - Charles De Ketelaere sosterrà domani le visite mediche e firmerà il contratto col Milan, a conclusione di un'operazione valsa 32 milioni più 3 di bonus al Bruges. Operazione che peraltro allontana, praticamente del tutto, Ziyech, il cui arrivo a questo punto può verificarsi solo a fronte di un'offerta irrinunciabile per Alexis Saelemaekers che libererebbe un posto. Il Milan però opera sul fronte Renato Sanches, per la stretta finale. Se c'è il Psg sul giocatore, è pur vero che i francesi devono cedere in mezzo al campo (Wijnaldum, Gueye e Paredes), mentre i rossoneri hanno un accordo di massima con il Lille per il cartellino di Sanches, che però in questo momento sta attendendo il Psg dove ritroverebbe come allenatore Galtier. Previsti in settimana anche contatti con il Tottenham per Tanganga. I rossoneri puntano al prestito con diritto, gli inglesi all'obbligo.