Sanches, un Golden Boy per Pioli

MILANO. Un Golden Boy per sostituire Franck Kessie, andato a parametro zero al Barcellona. Il Milan va dritto su Renato Sanches: riavviati i contatti con Jorge Mendes, suo procuratore, con l’obiettivo di anticipare il Paris-Saint Germain che, prima di dare l’assalto al portoghese, deve sistemare tre esuberi (Wijnaldum, Gueye e Paredes). Paolo Maldini e Ricky Massara, chiusa la telenovela De Ketelaere, hanno invece mani libere e la possibilità di affondare il colpo su quello che già mesi fa era stato individuato come ideale sostituto di Kessie, nonché giocatore funzionale per comporre la batteria con Tonali e Bennacer. Sanches - come dimostra quanto fatto al Lille - è un giocatore pronto, un rinforzo fatto e finito che può dare ancora più spessore a livello europeo al Milan. Non va dimenticato come in questa stagione primario per i rossoneri sarà l’obiettivo di superare il girone in Champions, approfittando del fatto di essere in prima fascia nel sorteggio grazie allo scudetto vinto a maggio in volata sull’Inter. Alternativa è Carney Chukwuemeka, classe 2003 dell'Aston Villa che ha un contratto in scadenza nel 2023 ma, dopo aver puntato su un talento in prospettiva (De Ketelaere) l’idea è di prendere un giocatore pronto in mezzo al campo. Che si è rivelato al mondo nella vittoria all'Europeo del Portogallo che gli ha permesso pure di conquistare nel 2016 il Golden Boy di Tuttosport.