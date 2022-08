Milan, ufficiale: De Ketelaere è rossonero!

MILANO - Charles De Ketelaere è ufficialmente un giocatore del Milan . Il belga classe 2011 è arrivato nella notte di lunedì a Milano, nella giornata di martedì ha svolto le visite mediche e completato le pratiche burocratiche firmando un contratto quinquennale. De Ketelaere si unità al gruppo di Stefano Pioli mercoledì con l'obiettivo di poter scendere in campo sabato (ore 19) a Vicenza per l'ultima amichevole dei rossoneri prima dell'inizio del campionato.

De Ketelaere: "Emozionato dal loro interessamento"

Le prime parole del nuovo giocatore del Milan: "Di solito sono un ragazzo molto calmo ma quando ho saputo dell'interesse di questo club ero molto emozionato. Un conto è parlarne, un conto è esserne parte. Non sapevo come reagire - aggiunge - Dicono che non si può nemmeno immaginare cosa voglia dire far parte del Milan prima di essere qui, sentire il calore dei tifosi e vedere l'ambiente. La passione è incredibile"

Il comunicato

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere dal Club Brugge FC. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 90. Nato a Bruges il 10 marzo 2001, Charles cresce nel Settore Giovanile del Club Brugge, con cui debutta in Prima Squadra nel 2019, totalizzando 120 presenze e 25 gol e vincendo tre campionati e due Supercoppe del Belgio. Nel novembre 2020 l'esordio con la Nazionale maggiore del Belgio, con cui vanta otto presenze e un gol.