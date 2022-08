Milan, De Ketelaere si presenta: "Nuovo Kakà? Spero di vincere come lui"

MILANO - Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan: questo il rinforzo che Maldini e Massara hanno messo a disposizione di Pioli in vista della prossima stagione. Il belga ha tenuto la conferenza stampa di presentazione, parlando per la prima volta da rossonero, e subito è arrivato il paragone importante per il giovane classe 2001: quello con Kakà. Lex Bruges ha risposto così: "Ho sentito e visto quanto sia stato grande Kakà : io posso portare qui il mio gioco, le mie caratteristiche e sperare di ripetere i suoi successi con la maglia del Milan. Ho scelto la maglia 90: ho sempre avuto questo numero al Bruges, mi ha portato sempre fortuna e quindi l'ho tenuto anche qui". Determinato De Ketelaere che svela anche dettagli sul suo cognome: "Il mio nome viene pronunciato in molti modi ma ciò non è importante. Non ho soprannomi particolari. Ho visto che qui al Milan i giovani sono cresciuti bene e hanno trovato spazio nelle ultime stagioni. Anche per questo ho scelto di venire qui".

Milan, De Ketelaere si presenta "Mi piace molto l'aspetto passionale dei tifosi: noi giochiamo per loro. L'intensità del lavoro di Milanello? Sono abituato a lavorare sodo e sono pronto per allenamenti intensi. Le ultime settimane sono state molto intense. Io ho espresso ai miei agenti il desiderio di venire qui al Milan. Volevo questa squadra e sono felice di aver raggiunto questo mio obiettivo". Pronto per la nuova avventura dunque De Ketelaere che aggiunge: "Ho fatto solo due, tre sessioni di allenamenti. Mi hanno accolto tutti subito al meglio e ho sensazioni molto positive. Voglio inserirmi negli schemi e integrarmi nel team il prima possibile. Ho avuto giornate faticose ma ora non è tempo per riposare. Il ct del Belgio, Martinez, non ha influenzato la mia scelta di venire qui. Spero di giocare molto e di meritarmi la convocazione in Nazionale per i Mondiali". Decisivo nella riuscita della trattativa il solito Maldini che il gioiello belga ringrazia: "Per me è stato un grande onore essere contattato da Paolo Maldini. Lui è stato importante, come persona e per il progetto che mi ha prospettato. La mia posizione? Io ho buone qualità tecniche. Mi piace assistere gli attaccanti ma posso anche ripiegare. Mi piace stare vicino alle punte e giocare come trequartista offensivo".