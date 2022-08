Milan, ecco il nuovo Kessie: occhi su Santamaria

MILANO - Il Milan vuole mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo centrocampista, che abbia delle caratteristiche ben precise ovvero che porti ritmo, dinamismo e una fase difensiva importante. Caratteristiche fondamentali per sostituire al meglio Franck Kessie , il cui erede designato ovvero Renato Sanches si è accasato al Psg. Il nome caldo sulla lista di Paolo Maldini e Ricky Massara è quello di Raphael Onydieka del Midttlyand . La sua valutazione è tra i 7 e i 10 milioni e il suo profilo rispecchia a pieno ciò che il Milan sta cercando sul mercato, ivi compresa una valutazione non alta del suo cartellino. Vedremo se il ragazzo sarà in campo o meno questa sera nel turno a eliminazione diretta di Champions League contro il Benfica, con la dirigenza rossonera che, tuttavia, non si ferma solo a lui come prospetto.

Il nome nuovo è quello di Baptiste Santamaria del Rennes, altro giocatore di grande sostanza in mezzo al campo con il Milan che ha già dimostrato di saper pescare bene dal campionato francese. Rimangono in lizza anche Onana del Bordeaux e Ibrahima Sissoko del Salisburgo così come potrebbe tornare in auge la pista italiana che porta a Davide Frattesi, anche se qui ci sarebbe bisogno di una formula particolare e che il Sassuolo abbassi le sue pretese economiche per il cartellino. È evidente che il ragazzo, davanti alla possibilità di andare a giocare per i campioni d’Italia, non sarebbe un problema. Le prossime due settimane saranno decisive per chiudere il discorso centrocampista così come andrà tappato il buco per ciò che concerne il difensore centrale. Simon Kjaer è quasi del tutto ristabilito, avrà bisogno ancora di qualche settimana per essere al top, ma questo non preoccupa la dirigenza e Pioli, con l’allenatore che si aspetta un nuovo centrale per poi poter liberare Gabbia verso la Sampdoria. I nomi sono sempre quelli di Japhet Tanganga del Tottenham e Abdou Diallo del Paris Saint-Germain (il preferito per duttilità: gioca sia da difensore centrale sia da terzino sinistro). Il problema, al momento, rimane la formula visto che entrambi i club chiedono un prestito con obbligo mentre il Milan vorrebbe fare un prestito con diritto. Non è nemmeno da escludere che i rossoneri possano rimanere così, bloccando l’uscita di Gabbia nel caso in cui non dovessero esserci segnali di apertura per un nuovo centrale. In uscita c’è Timeoué Bakayoko. I suoi agenti sono al lavoro per trovare una nuova soluzione dove possa provare a rilanciarsi. In settimana attese novità su Tommaso Mancini del Vicenza.

Cardinale un grande

In attesa del closing, previsto per settembre, ricompare sui social Gerry Cardinale in una foto con Riccardo Silva, patron dei Miami Fc, vecchia conoscenza del mondo Milan che ha commentato la foto dicendo: «Gerry è un grande, vedrete».