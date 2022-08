Ufficiale: Tomori rinnova con il Milan fino al 2027

Tomori, punto fermo del Milan

Arrivato a gennaio 2021 dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto - esercitato il 17 giugno seguente - Tomori è diventato, dopo un breve periodo di ambientamento, un punto fermo nell'undici di Pioli, a scapito di Alessio Romagnoli. Nella scorsa stagione, culminata con lo Scudetto, il tre volte nazionale inglese ha collezionato 31 presenze in campionato, più 4 in Coppa Italia e 5 in Champions League (con un gol, il secondo in rossonero).