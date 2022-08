Milan, venti milioni per un'idea: da Tameze a Berge

In teoria, ci sarebbe un tesoretto di 20 milioni da poter ancora investire per bene. In pratica, il Milan si sta interrogando se e come utilizzarli, perché in fondo una vera e propria voragine non c’è nell’organico. Piuttosto, tante piccole mancanze, che più o meno si possono riferire a tre macro area (difensore centrale, centrocampista di contenimento ed esterno destro) e sulle quali da tempo sono in corso riflessioni profonde tra la dirigenza rossonera e Pioli. E con il mercato che chiude l’1 settembre, ci saranno altre due settimane per decidere il da farsi con calma.

Emergenza

Di fatto, non dovrebbero esserci dubbi: a centrocampo se ne è andato Kessie e manca un giocatore di quello spessore. Certo, è arrivato Pobega, ma l’ex granata, almeno in avvio, non potrà garantire la stessa intensità e la medesima esperienza. Ecco perché, è ormai da tempo, ovvero da quando è stato definitivamente preso De Ketelaere, con il relativo esborso di circa 35 milioni, che si sta cercando di capire quale sarà la prossima mossa di Maldini e Massara. Perché, almeno in teoria, ci dovrebbe essere ancora un tesoretto di 20 milioni di euro, da investire, là dove ce ne sarà più bisogno. E il centrocampo, in questo momento, resta il reparto più “corto”. I giocatori nella lista della spesa Milan non mancano. Manca però la certezza di averne bisogno. E, di conseguenza, di voler spendere, pur avendo come detto, una riserva di euro a disposizione. Il rapporto qualità-prezzo-stima, al momento premia Raphael Onyedika, ventunenne del Midtjylland. Il nigeriano, appena 21 enne e ancora tutto da formare, viene valutato dal suo club 7 milioni di euro. Troppo, in relazione alla sua struttura attuale. Tutt’altro profilo quello di Adrien Tameze. Gioca già in Italia (Verona), ha 28 anni, sarebbe cioè pronto. Ma viaggia ormai verso i 29 anni, e 10 milioni sembrano essere troppi. L’ultima rivelazione, arrivata fresca fresca dall’Inghilterra, riguarda Sander Berge, gigantesco centrocampista norvegese delle Sheffield Utd. Tutta da verificare la sua adattabilità al calcio italiano, molto più tecnico rispetto a quello inglese.

Mercato Milan, altre scelte

Con Kjaer che non è ancora in grado di andare in panchina e Gabbia primo cambio della coppia centrale, pensare a un difensore potrebbe non essere una banalità. Così come cercare un esterno di destra che sia più incisivo di Messias e/o Saelemaekers non sarebbe male. Ma in questo paradosso Milan, scopriamo che ci sarebbero anche i soldi per comprare, ma non si trovano i giocatori. Un motivo in più per aspettare la fine del mercato e vedere che accadrà.