Milan, due esuberi in standby: Ballo Touré e Bakayoko

MILANO - Che fine faranno Tiemoué Bakayoko e Fodé Ballo-Touré? Non rientrano più nei piani del Milan di Stefano Pioli, o meglio nel progetto tecnico e il tandem Maldini-Massara, sta cercando di cedere entrambi. Ma non è semplice affatto. Iniziamo dal campione d’Africa che con l’Udinese non ha messo piede in campo. È rimasto a guardare ancora una volta. Come gran parte della passata stagione. Appena dieci presenza in Serie A, due in Champions League. Pochi i minuti: 444 in campionato, appena 91 in Europa. Un minutaggio basso che rischia di ripetersi soprattutto se al Milan dovesse arrivare Diallo che è capace anche di giocare al posto di Theo Hernandez. Per Ballo-Touré ci sono stati dei sondaggi da qualche club di Ligue1 ma niente di più. Poi per il classe ‘97 c’è stato anche l’interesse del Trabzonspor, scartata però dal calciatore. Fuori dal progetto c'è pure Bakayoko che ha un ingaggio elevato e quindi non facile da piazzare. Le richeste sono arrivate da un paio di club in Liga, poi dal Nottingham Forrest. Il Chelsea non ha nulla in contrario, ma tocca al Milan risolvere il problema dei quasi 6 milioni di ingaggio lordi perché il francese non beneficia del Decreto Crescita. Due giocatori che la società di Via Aldo Rossi vorrebbe riuscire a cedere entro la fine di questa sessione di mercato per alleggerire il monte-ingaggi e non creare malumori all’interno dello spogliatoio rossonero. In questi anni di gestione Pioli si è capito quando sia fondamentale avere la massima armonia tra tutte le componenti. E con qualche scontento questo incantesimo potrebbe anche rompersi…