Milan, Onyedika sempre più lontano. Ballo-Touré piace in Turchia

MILANO - Gli ultimi dieci giorni effettivi di mercato sono quelli in cui Paolo Maldini e Ricky Massara saranno chiamati a dare a Stefano Pioli i due giocatori che servono per completare, a livello qualitativo, la rosa della squadra campione d’Italia. Il centrocampista centrale che abbia delle ottime qualità fisiche è il buco che va colmato da dopo la partenza, nota da mesi, di Franck Kessie e il fallimento della trattativa per Renato Sanches, sul quale la dirigenza rossonera nutriva grandi speranze, ha complicato e non poco i piani strategici degli uomini mercato milanisti, chiamati a dover prendere un centrocampista con un budget - almeno all’apparenza - abbastanza esiguo. Ecco perché le offerte per Raphael Onyedika del Midtjylland sono state rifiutate dalla società danese, che vuole almeno 8 milioni mentre il Milan, secondo rumors, sarebbe arrivato fino a 6.5.

Occhi anche su Onana e Vranckx

Un altro profilo è quello di Jean Onana del Bordeaux, società con la quale il Milan vanta ottimi rapporti instaurati durante la contrattazione per Yacine Adli. C’è anche Aster Vranckx nei nomi associati al Milan, ma il centrocampista del Wolfsburg, almeno nelle scorse ore, non era considerato un profilo primario. Di certo c’è che ora il tempo non è più un alleato di Maldini e Massara, che in questa settimana dovranno accelerare per prendere almeno il centrocampista visto che da sabato, con Milan-Bologna, inizierà il tour de force tra campionato e, successivamente, Champions League e l’infortunio di Krunic ha complicato ulteriormente le cose a livello numerico. Anche in difesa c’è necessità di inserire un nuovo tassello e per questo viene tenuto vivo il filo diretto con il Tottenham per Japhet Tanganga, ma il Milan si muove solo col prestito con diritto dir riscatto mentre gli Spurs vogliono l’obbligo. In uscità Ballo-Touré che piace al Galatasaray. In caso di sostituzione, il Milan potrebbe prendere un terzino under 21 che possa essere utile anche per le liste europee.