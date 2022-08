Milan, avanti con la "generazione Z": 5 milioni al Bordeaux per Onana

MILANO - La filosofia è chiara e definita da tempo. Il Milan prosegue sulla strada già tracciata in termini di investimenti "green" sul mercato. L'ultimo nome nella lista del club rossonero è il centrocampista camerunese classe 2000 del Bordeaux, Jean Onana. Ai francesi è già stata avanzata una prima offerta da 5-6 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. La trattativa rimane aperta nonostante si sia parlato in origine di un prestito con diritto di riscatto. Onana ha scalzato i vari Onyedika (troppo alta la richiesta del Midtjylland) e Vranckx del Wolfsburg. Maldini e Massara sanno che devono operare sul mercato entro regole ben precise (il costo della rosa non deve superare il 70% dei ricavi). E allora spazio alla linea verde. Dalle parti di via Aldo Rossi sanno che la "Generazione Z" funziona, eccome.