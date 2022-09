Milan, Dest dal Barcellona! E Vranckx è già in città

MILANO - La filosofia non cambierà: meglio investire cifre, anche importanti, su profili come Charles De Ketelaere - 35 milioni fra base e bonus - che su parametri zero, magari dalla grande carriera ma avanti con l’età e ingaggio alto, come per esempio Cristiano Ronaldo. In fondo è vero che RedBird è diventato proprietario del Milan ieri, ma il signing era stato sottoscritto il primo giugno e dunque il mercato che si concluderà oggi è stato comunque condotto seguendo pure le linee del futuro proprietario, linee che dunque non si discosteranno da quelle di Elliott. Si continuerà a lavorare su giovani di talento e grande prospettiva, senza però escludere possibili colpi di maggiore spessore, se in linea con i parametri economici del club. E così, ecco non uno, ma due colpi last-minute per Maldini e Massara targati anni 2000. Uno, impostato a inizio settimana e concluso ieri, ovvero il centrocampista classe 2002 Aster Vranckx; l'altro, il terzino destro Sergiño Dest (2000), imbastito ieri che verrà concluso oggi e dovuto all'infortunio occorso a Florenzi a Reggio Emilia (oggi il responso ufficiale del problema al flessore sinistro, ma si profilano almeno due mesi di stop).

Doppio colpo rossonero

Vranckx, non ancora ventenne, ha alle spalle già molta esperienza a livello di prima squadra. Col Wolfsburg (’21-22 e l’inizio di questa stagione) e Malines (’19-21) ha infatti già messo insieme ben 73 partite da professionista con 4 presenze anche in Champions. Il Milan per averlo ha dovuto mettere sul piatto un’offerta importante: 14 milioni la proposta complessiva fatta al Wolfsburg, con 2 milioni per il prestito e 12 per il diritto di riscatto. Ma il Milan riconoscerà anche Vranckx un ingaggio non da giovane qualunque. Il nazionale Under 21 belga, arrivato ieri sera a Milano, oggi svolgerà le visite mediche e poi firmerà un contratto da 1.5 milioni per le prossime cinque stagioni. Oggi verrà raggiunto - a meno di ribaltoni notturni - da Dest, terzino statunitense in uscita dal Barcellona che lo aveva acquistato dall'Ajax a fine mercato estivo 2020 per 21 milioni. Il Milan si è mosso rapidamente per tappare la falla aperta da Florenzi e ha trovato l'intesa per un prestito con diritto di riscatto (erano stati valutati anche i profili di Odriozola, Zappacosta e Zappa). Sempre oggi, atteso pure l'addio di Bakayoko.