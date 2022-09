Milan, caccia al centravanti: Hojlund o Kudus per il 2023

MILANO - La caccia al nuovo centravanti è aperta: nel prossimo mercato estivo il Milan ha intenzione di aggiudicarsi un attaccante che dovrà fare il titolare nella prossima stagione. Dopo i recenti infortuni che hanno tenuto Pioli a corto di scelte in attatto, il tecnico dopo la sosta dovrebbe però recuperare Rebic e Origi che gli daranno più opzioni. Per questo al momento la situazione non si fa urgente e si guarda all'estate del 2023, quando Ibrahimovic potrebbe smettere e Giroud si avvicinerà ai 37 anni. E per il futuro il Milan pensa a un profilo alla De Ketelaere, vale a dire un Under che abbia già una certa esperienza ad alti livelli e un costo limite sui 40 milioni. Ad esempio era finito nel mirino Sesko del Salisburgo, poi passato al Lipsia. Era stato anche proposto Hojlund, ma il Milan ha investito in altri reparti: tuttavia i rossoneri non smettono di monitorare il danese ora all'Atalanta. Tenuto nel mirino anche Mohammed Kudus 22enne ghanese rivelazione dell'Ajax. Dopo di loro, piace anche Armando Broja, albanese 2001 del Chelsea.