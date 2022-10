Leao-Sporting, chi paga?

INVIATO A VERONA - Per Rafa Leao si preannuncia un’altra settimana da copertina. Stasera sarà il protagonista più atteso di Verona-Milan, domani sarà la star del Gran Galà del calcio organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, dove verrà premiato quale miglior giocatore dell’ultimo campionato, mentre in settimana - ed è quello che più interessa ai tantissimi tifosi rossoneri che hanno popolato lo stadio Bentegodi in questa domenica ancora “settembrina” - ci sarà un nuovo incontro per il rinnovo con l’avvocato francese del campione portoghese (appuntamento tra martedì e mercoledì). L'obiettivo di Maldini e Massara - domani attesi a Rho Fiera Milano per la kermesse dell’Aic - è chiudere il discorso prima del Mondiale in Qatar. Il contratto in scadenza pericolosamente nel 2024 non può e non deve lasciare tranquilli.