Milan, visto che Ziyech? Colpo a gennaio

MILANO - L’assist a Aboukhlal come punto esclamativo in una partita da primo della classe. Per uno strano scherzo del destino, sotto gli occhi di Piero Ausilio , direttore sportivo dell’Inter, la gara tra Belgio e Marocco ha confermato quanto grande sia il talento di Hakim Ziyech . Il quale, come sanno anche i sassi, da mesi sogna l’approdo al Milan e sta “utilizzando” il Mondiale per trovare quella continuità che al Chelsea non gli avevano mai dato nella prima parte di stagione.

Gioco a incastri

Il marocchino punta a regalarsi il Milan già a gennaio. Con l’avvocato Ledure - regista pure del passaggio di Romelu Lukaku all’Inter - il marocchino da tempo studia “l’exit strategy” dal Chelsea, però i 6 milioni che il club di Stamford Bridge garantisce a Ziyech rappresentano un problema per il Milan avendo già nel ruolo Saelemaekers e Messias che, anche tatticamente, hanno un dna più da “equilibratori” rispetto al marocchino - fatto non proprio secondario, considerato che Leao, a sinistra, è libero di inventare ma pure di prendersi quelle pause necessarie per diventare mortifero quando entra in azione. Inoltre, non va dimenticato, in questa fase al Milan è dirimente proprio il rinnovo del portoghese: in tal senso non sarebbe un’ideona far saltare il tetto degli ingaggi per rinforzare un ruolo non strategico. Difficile però non fare un pensiero allo Ziyech visto contro il Belgio. Poi toccherebbe a Pioli trovare la quadra tattica, ma lo sbarco in Italia di un giocatore così, potrebbe anche spaventare il Napoli che, alla ripresa del campionato, dovrà difendere quanto di buono fatto prima della maxi-sosta mondiale.