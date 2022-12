Il Milan ha deciso: o Sportiello o nessuno

MILANO - La decisione è presa: se non arriverà Sportiello, il Milan andrà avanti con Tatarusanu in attesa di riavere Mike Maignan tra i pali. Tutti sanno che, a partire dal 1° luglio 2023, Sportiello raccoglierà l’eredità di Tatarusanu e tutti sanno che il Milan si è attivato, previo pagamento di un conguaglio, per fare arrivare subito al nerazzurro. Una manovra che, al momento, trova un muro da parte dell’Atalanta: i Percassi vogliono fermamente riconquistare l’Europa e sanno di avere alle spalle di Musso un titolare aggiunto, il che rappresenta un bel paracadute da attivare nel caso in cui l’argentino accusasse problemi fisici oppure un calo di rendimento. Per questo motivo da Bergamo è arrivato un no alla richiesta rossonera: della pratica Maldini e Massara hanno incaricato Beppe Riso, procuratore di Sportiello. Il mercato è lunghissimo e magari posizioni oggi rigidissime potrebbero ammorbidirsi dopo Natale. Fatto sta che il Milan non pare intenzionato a guardarsi altrove, nel caso in cui Sportiello dovesse rimanere bloccato a Bergamo. L’unica opzione percorribile poteva essere Cragno, che vive da separato in casa al Monza ma su cui pende un diritto di riscatto a 3.6 milioni più bonus in caso di permanenza in A dei brianzoli: è un ginepraio in cui il Milan non sembra intenzionato a entrare anche perché difficilmente il Cagliari rinuncerà a quei soldi (e Sportiello arriverebbe comunque in estate).