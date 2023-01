Clamoroso Milan, preso un portiere! Ufficiale Vasquez dal Guaranì

Il Milan ha acquistato un nuovo portiere: è Devis Vasquez e arriva in rossonero dal Guaranì , in Paraguay. L'estremo difensore classe '98 potrà subito essere utilizzato da Pioli , ancora alle prese con il ko di Maignan . Dopo le sconfitte nelle amichevoli prima della ripresa del campionato, la dirigenza rossonera ha deciso di accelerare e prendere il portiere colombiano: Maignan sarà fuori per altre settimane mentre Tatarusanu e Mirante non hanno convinto. Vazquez arriva a titolo definitivo e sarà subito a disposizione di Pioli.

Devis Vasquez nuovo portiere del Milan

Devis Stiven Vasquez Llach è nato il 12 maggio del 1998 a Barranquilla, ha 24 anni ed è alto 1 metro e 93. La prossima avventura tra i pali del Milan non sarà la sua prima apparizione in Italia, nel 2017, infatti, ha disputato due gare nel Torneo di Viareggio con la maglia dei colombiani del Cortuluà, sfidando tra l’altro la Primavera del Torino. Nel 2021 ha esordito in prima squadra con il Club Guaranì, nella prima divisione del Paraguay ma è diventato titolare a ottobre 2022. La conferma del suo passaggio in rossonero è arrivata attraverso una sua storia sul profilo Instagram, queste le parole: “2023: vedrai, inizierai l'anno realizzando quel sogno che stavi aspettando da tanto tempo”. Il sogno del grande salto in Serie A, a San Siro con i campioni d'Italia.