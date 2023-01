Milan, Vasquez e non solo: Angelo Gabriel, offerta al Santos

Diciotto anni appena compiuti lo scorso 21 dicembre, Angelo Gabriel è finito anche nel mirino del Napoli e il Santos sa che può scatenare un’asta che possa portare la cifra del cartellino ben al di sopra dei 15 milioni che sarebbero stati proposti dal Milan. In generale, Paolo Maldini e Ricky Massara dovranno ragionare a fondo sul come ristrutturare il reparto offensivo, magari già in questo mese di gennaio. Il nuovo infortunio di Ante Rebic , le condizioni sempre precarie di Origi e l’indisponibilità di Ibrahimovic (che ha pur sempre 41 anni) costringeranno Pioli a chiamare in causa, con maggior insistenza, Marko Lazetic , la cui uscita in prestito nel mercato di gennaio è momentaneamente congelata anche perché, alla luce dei fatti, a oggi è l’unica alternativa a Olivier Giroud .

Difficile trovare grandi occasioni nel corso della sessione invernale dei trasferimenti, specie se ci si ritrova a operare con budget limitati, ma che il Milan abbia la necessità di rifarsi il look in attacco, sia per questioni anagrafiche sia per quelle legate alla tenuta fisica di parte degli attuali componenti, è un dato di fatto oggettivo. Anche perché Pioli non potrà sempre fare i miracoli se non gli vengono messi a disposizione giocatori che possano dare una continuità d’impiego. Maldini e Massara dovranno inventarsi qualcosa anche questa volta.