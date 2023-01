Lecce-Milan, attaccanti contro. Giroud il presente, Colombo il futuro?

MILANO - Le ultime due volte a Lecce sono state pirotecniche. Il 23 ottobre 2011 il Milan, pure allora campione d’Italia, sotto 3-0 nel primo tempo vinse clamorosamente 4-3 nella ripresa con tripletta di Boateng e sigillo finale di Yepes. Ma a Lecce il 22 giugno 2020 è iniziato soprattutto il ciclo di Stefano Pioli. Quel giorno, dopo la pausa forzata per Covid, il Milan - reduce da un inverno balbettante - si impose per 4-1 e il viaggio che ha condotto allo scudetto 2021-22 cominciò. Oggi il Diavolo torna al “Via del Mare” con la necessità di vincere ancora. Serve infatti rialzare subito la testa dopo l’eliminazione in Coppa Italia e l’amaro 2-2 contro la Roma. Serve rialzare la testa perché un altro risultato negativo non aiuterebbe in vista della Supercoppa italiana contro l’Inter in programma mercoledì. Per raggiungere i tre punti Pioli si affiderà ancora una volta a Olivier Giroud, reduce un Mondiale dai due volti - esaltante fino a quella triste sostituzione prima dell’intervallo nella finale persa contro l’Argentina - e un avvio di 2023 non soddisfacente, con prove opache e imprecise sottoporta. Pioli e il Milan, però, si aggrappano al loro bomber francese, autore di 9 reti in stagione (5 in A, 4 in Champions), perché Origi è tornato in gruppo da soli due giorni, Rebic proverà a esserci a Riad e Ibrahimovic continua a lavorare a Milanello in ottica Champions. Davanti c’è Giroud, c’è bisogno dei suoi gol, in attesa che il club poi lo convochi per rendere ufficiale il rinnovo almeno fino al 2024. Data in cui scade il contratto di un altro attaccante rossonero che stasera, però, indosserà i colori giallorossi con l’obiettivo di fare uno scherzetto alla sua ex, ma probabilmente anche futura squadra: Lorenzo Colombo.