Il futuro di Zaniolo tra Conte, Pioli e... Mourinho

Nicolò, che fai?

Ma c’è dell’altro, perché anche l’asticella sul prezzo del cartellino è molto più alta: il club giallorosso valuta Zaniolo 40 milioni, anche perché il 15% di quanto incassato finirà nelle tasche dell’Inter in base agli accordi presi all’epoca del suo sbarco a Trigoria. A dettare la linea sull’argomento ha provveduto Mourinho dopo la vittoria della sua squadra a La Spezia: «La mia sensazione è che il 1° febbraio sarà qua. Il mercato è aperto e lui ha manifestato la voglia di andare via, ma questo non significa che andrà via. Nicolò è un giocatore importante, ha un valore importante e le cose che sono sul tavolo sono impossibili da accettare. Se c’è una voglia importante di andare via, deve esserci un’offerta altrettanto importante. Con Nicolò ho un ottimo rapporto perché lui mi ha sempre risposto con uno sforzo massimo dando tutto per me, però in questo momento vuole andar via ed è una cosa che devo accettare, però deve esserci anche una proposta accettabile per la Roma perché se lui va, qualcuno deve venire. E mi dispiace che in questa storia Pinto esca come cattivo, non lo è. Lui difende gli interessi della Roma». Tanto per essere chiari, la stessa Roma non accetta nemmeno contropartite nell’affare.