Milan, Zaniolo fantasma a San Siro

MILANO - Un fantasma aleggia su San Siro. E risponde all’identikit di Nicolò Zaniolo . Paolo Maldini e Ricky Massara l’avrebbero voluto in carne e ossa allo stadio, ma le leggi incrollabili del Milan americano prevedono rigidi budget da rispettare e così i dirigenti rossoneri hanno presentato una offerta insoddisfacente per la Roma, ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato però alla Champions che è pure obiettivo di Mourinho , altro buon motivo perché arrivasse un no da Trigoria.

Zaniolo, che problema!

Zaniolo però ha rotto con società, allenatore e tifosi e quindi le ultime ore di mercato potrebbero proporre un ribaltone a ora del tutto inatteso. Certo è che se Zaniolo restasse a Roma da separato in casa, il Milan sarebbe assolutamente in pole position per l’estate, quando Maldini e Massara avranno il budget per pianificare la trattativa in un ruolo, quello di esterno destro d’attacco nel 4-2-3-1, dove l’italiano farebbe fare un bell’upgrade a Stefano Pioli rispetto ai presenti, ovvero Messias e Saelemaekers. Questo per la gioia pure di Roberto Mancini che segue con grande attenzione la vicenda, perché Zaniolo è uno dei talenti più cristallini del nostro calcio e un suo rilancio farebbe benissimo pure alla Nazionale.