Leao-Milan, l'indiscrezione: "Il Lille pagherà la multa allo Sporting"

Leao-Sporting Lisbona: ecco cosa è successo

Nell'estate del 2018, dopo aver subito una violenta aggressione nel centro sportivo del club da parte degli ultras dello Sporting Lisbona, il calciatore avevo deciso di rescindere unilateralmente il contratto che lo legava ai Dragoes e di trasferirsi al Lille a parametro zero. Una scelta che non era affatto piaciuta alla società lusitana che, perciò, aveva deciso di fare ricorso agli organi competenti. A gennaio 2021, in primo grado, Leao era stato condannato a dover versare di tasca propria 16.5 milioni di euro (circa 20 con gli interessi) allo Sporting Lisbona non riconoscendogli le motivazioni per "giusta causa" alle quali aveva fatto appello. A febbraio 2022 il Tas, il Tribunale arbitrale internazionale dello sport di Losanna, aveva stabilito che doveva essere il Lille a dover pagare la maxi-cifra al club portoghese e non invece il giocatore, ma nel maggio 2022 il Tribunale di Milano, dopo due rinvii, aveva ribadito che il risarcimento spettava unicamente a Leao. Da qui l'impasse che rallentava il rinnovo del classe '99, in scadenza a giugno 2024 con il Diavolo.