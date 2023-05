"Il Chelsea aveva offerto due giocatori al Milan per Leao": il retroscena

Dopo aver firmato il prolungamento del contratto con il Milan, ecco svelati alcuni retroscena, risalenti a questa estate, sulla trattativa tra Chelsea e rossoneri per portare Rafael Leao a Londra. I Blues avevano valutato il portoghese 100 milioni di euro (87 milioni di sterline), e per assicurarselo avrebbero cercato di inserire due loro giocatori nella trattativa: si trattava di Pulisic e Ziyech. Ma il Milan non si è rivelato interessato allo scambio. Nel mese di gennaio i londinesi hanno acquistato Mudrik dallo Shakhtar Donetsk, arrivato allo Stamford Bridge per la stessa cifra che il club voleva sborsare per accaparrarsi le prestazioni di Leao. A riportare questo retroscena è la testata inglese The Athletic.