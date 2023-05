Milan, ancora euroderby: c'è Beltran, anti Retegui

Il casting è aperto, i nomi sul tavolo di Paolo Maldini e Ricky Massara sono tantissimi, così come le relazioni che arrivano settimanalmente dagli osservatori guidati da Geoffrey Moncada. Il Milan, che sia l’attuale area tecnica a guidare il mercato o che avvenga una clamorosa rivoluzione - ma oltre alla mancata qualificazione alla Champions servirebbe una rottura fragorosa con la proprietà e non siamo ancora arrivati a quel punto, nonostante le frizioni raccontate dopo l'euroderby -, la prossima estate non potrà sbagliare il rinforzo in attacco, il centravanti che dovrà affiancare in organico e gradualmente raccogliere l’eredità di Giroud. I profili valutati sono tantissimi e molti sono già stati svelati: si va da Scamacca ad Arnautovic, passando per Firmino, Openda, Morata, Okafor, Broja, Balogun e Wahi. Altri attaccanti verranno fuori nelle prossime settimane, perché il Milan dovrà bilanciare bene molti aspetti, economici - molto passerà anche da quale Coppa europea la squadra disputerà - e tecnici. La scorsa settimana però Maldini e Massara hanno pranzato a Milano con Jorge Pablo Brito, presidente del River Plate. La notizia era già uscita, anche perché il dirigente argentino si trova in Europa dove sta avendo diversi incontri con svariati club. Quello che non era ancora emerso, però, è il giocatore su cui il Milan ha chiesto maggiori informazioni, ovvero Lucas Beltran, attaccante classe 2001, in possesso, per altro, di un fondamentale passaporto italiano.