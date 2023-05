Milan, Loftus-Cheek per l’eredità di Kessie: è in uscita dal Chelsea

Loftus-Cheek alla... Kessie. Al di là dell'assenza di un centravanti da 20 gol, lacuna che il Milan ha da anni e che cercherà di colmare la prossima estate, in questa stagione è mancato alla squadra di Stefano Pioli soprattutto un giocatore: Franck Kessie. Criticato per il suo rendimento altalenante e contestato per il modo in cui se n’è andato a parametro zero, il centrocampista ivoriano, con i suoi muscoli e gli inserimenti, era però il terzo “diamante” del centrocampo rossonero, un giocatore capace di segnare 21 gol nel biennio '20-22. L’elemento che - a seconda della sua posizione (mediano o trequartista d'assalto) - permetteva al Diavolo di cambiare aspetto a seconda degli avversari. Ecco perché in estate, complice anche l’infortunio di Bennacer, servirà un centrocampista di spessore da inserire nel motore rossonero. Che poi giochi nei due mediani o sulla trequarti, dipenderà dalle gare e dagli avversari. Giocatore che Maldini e Massara hanno individuato nell’inglese Ruben Loftus-Cheek. Il 27enne londinese è in uscita dal Chelsea, club con cui il Milan è in ottimi rapporti (vedi gli affari Tomori e Giroud, per esempio). I contatti sono già avviati, il Milan confida di vincere una ricca concorrenza - in Italia c’è la Lazio di Sarri, tecnico che nel ’18-19 lanciò Loftus-Cheek fra i titolari del Chelsea - e strappare il giocatore, contratto in scadenza nel 2024, a una cifra non troppo elevata. I Blues vorrebbero 20 milioni, il Milan spera di scendere sotto i 15.