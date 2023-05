Milan, Loftus-Cheek e Kamada regali di mercato Champions

Il Milan ha in pugno Kamada

Rimanendo in tema di centrocampo, il Milan ha anche in pugno Daichi Kamada, che ieri ha servito a Kolo Muani l’assist del momentaneo 1-1 che poi l’Eintracht Francoforte ha tramutato in 2-1 con la rete di Ebimbe contro il Friburgo. Anche qui i rossoneri sono molto avanti, ma è possibile che la decisione definitiva venga presa dopo la finale della DFB Pokal, che l’Eintracht giocherà sabato sera contro il Lipsia. Germania che potrebbe essere, probabilmente, nuovamente la casa sportiva di Ante Rebic. Il croato, che ieri è rimasto fuori da Juventus-Milan per scelta tecnica così come Tiemoué Bakayoko, è ormai un profilo da considerare sul mercato e al termine del campionato il suo agente, Fali Ramadani, riceverà mandato dal club di trovare una squadra al suo assistito, autore di una stagione ampiamente deludente mentre per Bakayoko si andrà a scadenza del prestito biennale con il giocatoe che lascerà il Milan senza aver lasciato il segno nel suo secondo “stint” a Milanello. Per quel che concerne l’attacco, il Milan tiene monitorato Lois Openda del Lens, con il giocatore che ha parlato del suo futuro al termine della partita contro l’Ajaccio vinto per 3-0 e dove ha segnato il terzo gol su rigore: «Il futuro? Non è detto che quel che si legge sui media sia vero, io sono concentrato sul Lens, l’ho dimostrato fino a oggi, poi vedremo che cosa succederà. Brillare in Champions qui? Sarebbe qualcosa di eccezionale, abbiamo lavorato duro per arrivare alla qualificazione, siamo fieri di noi, spetta a noi continuare così in una grande competizione. Lo stadio Bollaert è un po’ la mia casa, sono contento della festa che abbiamo fatto insieme. Questa stagione mi ha dato molta fiducia. Come resistere alle sollecitazioni? il telefono è in modalità aereo».