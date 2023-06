Calciomercato Milan, occhio al Chelsea per Maignan!

Maignan, Pulisic l'arma del Chelsea

Presto per dire se i londinesi busseranno alla porta di Giorgio Furlani con una proposta choc, ma se dovessero arrivare 80 milioni cash o una proposta economica - più una contropartita gradita ai rossoneri -, sarebbe impossibile non ascoltare. Perché purtroppo il calcio italiano, davanti a certe situazioni, non ha margini di opposizione e i giocatori, quando annusano ingaggi da nababbi, iniziano a fare pressione per cambiare aria. Il Milan ha avviato da mesi i colloqui per estendere il contratto di Maignan fino al 30 giugno 2028, ma ancora non si è entrati nel dettaglio e nel caldo della contrattazione. Ci sarà modo e tempo di farlo, anche perché la società è concentrata nel cercare di recuperare il terreno perso sul mercato, ma i radar devono rimanere accesi. Giusto ricordare come il Chelsea abbia in Chukwuemeka uno dei profili da sempre graditi al Milan così come piace - e non poco - Christian Pulisic per il reparto offensivo.