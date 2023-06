Milan, aspettando Thuram e Nelson c'è un ritorno di fiamma per Samardzic

MILANO - Il mercato del Milan è in una fase embrionale. Il nuovo “comitato” disegnato da RedBird per impostare la campagna acquisti sta lavorando su più fronti: ci sono giocatori da piazzare - l’elenco è lungo e parte da Rebic e Origi per proseguire con Adli, uno fra Messias e Saelemaekers, probabilmente Florenzi e Ballo-Touré, per concludere con De Ketelaere - e altri da provare a bloccare. L’ad Furlani e Moncada stanno vagliando il lungo elenco di opportunità a zero. Il giapponese Kamada, bloccato da Maldini, ma comunque gradito a Pioli, rimane nel mirino e verso fine giugno potrebbe diventare rossonero, mentre i tentativi di inserirsi per Tielemans e Ndicka sono andati a vuoto. Adesso il Milan aspetta di conoscere il destino di Marcus Thuram, ma il Psg sembra parecchio avanti, grazie anche una ricca proposta economica, impareggiabile a Milano. Piace molto l’esterno inglese Reiss Nelson, in scadenza con l’Arsenal: i contatti sono avviati, il giocatore ha in mano anche la proposta dei Gunners e deciderà a breve. In questa fase iniziale del mercato, l’obiettivo è quindi capire su quali parametri zero - o giocatori col contratto in scadenza nel 2024 come Chukwueze del Villarreal e Pulisic del Chelsea - sarà possibile mettere le mani, ma il Milan non si ferma ovviamente qui. Ci sono anche altri elementi che piacciono molto con accordi con i rispetti club ben più lunghi.

Quel viaggio nel 2020 Per esempio nelle ultime ore, rumors friulani, raccontano di un rinnovato interesse del Milan per Lazar Samardzic. Il 21enne talento serbo-tedesco era già fi nito nel mirino dei rossoneri la scorsa estate, ma poi Maldini e Massara avevano virato con decisione su De Ketelaere. Oggi il Milan sembra maggiormente indiziato a lasciare inizialmente nel cassetto il sistema di gioco col trequartista puro, per virare sul 4-3-3, modulo in cui Samardzic mezzala mancina di grande talento, si muoverebbe a suo agio. In Italia da due stagioni, nell’ultima l’ex Lipsia è diventato un punto fermo dell’Udinese, mettendo insieme 37 presenze con 5 gol e 4 assist. Sul giocatore ci sono anche Napoli (che ha sondato il terreno con 15 milioni ricevendo in risposta un secco no) e Lazio, ma il Milan sta provando a capire la fattibilità dell’operazione. Per altro Samardzic, nel 2020 quando aveva 18 anni e giocava ancora nelle giovanili dell’Hertha Berlino, era stato a un passo dal trasferimento in rossonero. Il ragazzo, insieme alla famiglia, venne a Milano e parlò proprio con Maldini, ma poi

scelse un trasferimento più “comodo”, andando al Lipsia.

Bomber...gemello Detto dell'interesse per Thuram e in seconda battuta per Scamacca - nel mirino però di mezza Serie A... -, il Milan dovrà poi trovare uno, se non due attaccanti da affi ancare a Giroud. Negli ultimi mesi sono usciti tantissimi profili, molti però ormai da cancellare con l'uscita di Maldini e Massara (come Arnautovic, per dirne uno). Fra i nomi da tenere presente, c'è quello del 22enne Thijs Dallinga, bomber dell'Under 21 olandese e del Tolosa, ovvero l'altro club di proprietà di RedBird. Nell'ultima stagione, fra Ligue1 e Coppa di Francia - poi vinta dal Tolosa con una sua doppietta -, Dallinga ha segnato 18 gol in 42 partite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA