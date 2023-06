Newcastle su Tonali, è solo l'inizio: il calciomercato sull'Europeo U21

Il torneo scatta e subito piomba l'offerta degli inglesi, di proprietà saudita, per il gioiello milanista (al quale è stato proposto un ingaggio di 8 milioni annui). Ma l'azzurro non è la sola stella in campo

Xavier Jacobelli 21 . 06 . 2023 19:40 3 min tonaliMilanNewcastle

Mercoledì 21 giugno 2023: scatta la fase finale dell'Europeo Under 21, partenza a gironi (le gare degli azzurri: 22 giugno, Francia-Italia; 25 giugno, Svizzera-Italia; 28 giugno, Italia-Norvegia). Nemmeno il tempo di assistere al calcio d'inizio che, subito, il mercato piomba su uno dei giocatori più attesi alla prova: Sandro Tonali, classe 2000, caposaldo del Milan di Pioli semifinalista di Champions League, (130 presenze e 7 gol), perno del centrocampo della Nazionale di Mancini che il ct ha dirottato nell'Under 21, assieme a Gnonto, Scalvini e Miretti, per offrire a Nicolato maggiori chances di vittoria finale, alla rincorsa di un titolo dall'Italia inseguito dal 2004. I sauditi del Newcastle, ricchi sfondati, fanno sul serio: 60 milioni al Milan e contratto di 5 anni per Tonali sulla base di 8 milioni netti a stagione. Euro 2023, la vetrina del calciomercato E mentre Cardinale riflette, ma i tifosi rossoneri sono già imbufaliti, l'assalto a Tonali è la plastica conferma di quanto la vetrina in Georgia e in Romania calamiti l'attenzione di molti club. Occhio a questi nomi: i già succitati Scalvini, classe 2003, difensore-centrocampista dell'Atalanta e dell'Italia, valutazione 40 milioni di euro; Wilfred Gnonto, classe 2003, attaccante del Leeds e dell'Italia, valutazione 25 milioni; Miretti; classe 2003, centrocampista della Juve e dell'Italia, valutazione 35 milioni. E poi: Moukoko, classe 2004, attaccante del Borussia Dortmund e della Germania, valutazione 50 milioni di euro; Baena, classe 2001, trequartista del Villarreal e della Spagna, valutazione 30 milioni; Ramsey, classe 2001, centrocampista dell'Aston Villa e dell'Inghilterra, valutazione 30 milioni; Openda, classe 2000, attaccante del Lens e del Belgio, valutazione 30 milioni; Vitinha, classe 2000, attaccante del Marsiglia e del Portogallo, valutazione 35 milioni; Amdouni, classe 2000, attaccante del Losanna e della Svizzera; Gravenberch, classe 2002, centrocampista del Bayern Monaco e dell'Olanda, valutazione 30 milioni; Lukeba, classe 2002, difensore del Lione e della Francia, valutazione 30 milioni; Baturina, classe 2003, centrocampista della Dinamo Zagabria e della Croazia, valutazione 20 milioni. Alla Fiera dell'Est si possono fare grandi affari.