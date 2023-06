Milan, Tonali finanzia il mercato: Thuram, Frattesi e Chukwueze. Guler...

Se Sandro Tonali è prossimo alla cessione (il Milan pronto a irrompere su Frattesi a stretto giro di posta), Marcus Thuram è più vicino al Milan. Il pressing degli ultimi giorni del club rossonero sull’attaccante francese ha fatto breccia, anche perché il Paris Saint-Germain, che era in vantaggio fino a quando era viva la candidatura di Nagelsmann, si è raffreddato dopo aver scelto Luis Enrique come nuovo allenatore, con l’ex del Barcellona che ha indicato in Harry Kane e Kolo Muani come i primi due profili da trattare per rinforzare l’attacco dei parigini.

In più, nel ritiro della Francia, Thuram è stato pressato in maniera molto forte da Maignan, Theo Hernandez e Giroud che gli hanno parlato molto bene del Milan e anche questo pressing sembra aver fatto breccia nella mente del figlio di Lilian, che entro le prossime 48 ore dovrebbe dare la risposta affermativa al Milan. I rossoneri gli hanno sottoposto un contratto da cinque anni con un salario che si aggira tra i 4.5 e i 5 milioni all’anno e un ruolo da protagonista, visto che si giocherà la titolarità con Giroud mentre Lorenzo Colombo, salvo offerte molto interessanti, rimarrà come terza punta dopo l’ottima esperienza al Lecce.

Milan, Tonali fa il mercato

È evidente che i tifosi milanisti sperano che con i milioni che arriveranno dalla cessione di Tonali, il Milan faccia acquisti importanti anche in altre zone del campo. Ad esempio, è probabile che i rossoneri diano un’accelerata per Samuel Chukwueze del Villarreal, con gli spagnoli che tengono duro ma sanno che il giocatore, a un anno dalla scadenza, non sarà facile da trattenere. In alternativa e con un costo più basso, perché c’è la clausola da 17.5 milioni, il Milan potrebbe anche scegliere di puntare su Arda Guler del Fenerbahçe, anche se in questo caso c’è da sistemare una questione legata ai molti mandati che la famiglia ha elargito a diversi intermediari. Altri nomi per l’esterno destro: Sarr del Watford, Nelson dell’Arsenal e Doku del Rennes. L’infortunio di Ismael Bennacer, che nella migliore delle ipotesi tornerà in campo a pieno regime a gennaio, pone il Milan nelle condizioni di dover prendere anche un playmaker ma anche di un altro centrocampista di rottura. Ecco perché Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar è un profilo valido. Costo del cartellino: 10 milioni. Ma il Milan sarà chiamato anche ad agire in uscita dove non sarà facile liberarsi di quei giocatori che hanno poco mercato. L’Europeo Under 21 potrebbe rilanciare De Ketelaere, per il quale il club chiede 28 milioni. Poi ci saranno da piazzare Adli, uno tra Rebic (che piace in Turchia) e Origi (che potrebbe rimanere come vice Leao) e anche uno tra Messias e Saelemaekers potrebbe andare via, con l’ex Cosenza indiziato principale a essere ceduto.