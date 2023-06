Dal Milan al Newcastle, non solo Tonali: c'è un precedente. Lo riconoscete?

Nelle ultime ore il calciomercato del Milan si è infiammato per la trattativa tra i rossoneri e il Newcastle per la cessione di Tonali ( Qui i dettagli ). Il centrocampista ha trovato l'accordo con il club inglese e dopo l'intesa tra le società e l'incontro con il diesse dei Magpies, avvenuto oggi 22 giugno a Milano, ora mancano solo i dettagli.

Nella storia del Diavolo c'è soltanto un precedente che ha visto un giocatore trasferirsi dall'Italia alla Premier League con queste maglie. Bisogna fare un solto indietro alla stagione 1997-1998. Era il Milan di Capello.

Milan-Newcastle e il precedente dell'era Capello

Di ruolo faceva l'attaccante, anche se di gol con il Milan ne fece soltanto uno. Di chi stiamo parlando? Di Andreas Andersson, soprannominato la renna. Lo svedese arrivò in Serie A nell'estate del '97 dal Goteborb per 3 miliardi di lire. La sua avventura in rossonero durò pochissimo. Una sola rete contro l'Empoli e poi la cessione nella sessione invernale di calciomercato al Newcastle per 9,8 miliardi di lire, circa 4,1 milioni di euro. La sua carriera fu tutt'altro che indimenticabile e ora fa l'opinionista in una tv svedese per un canale monotematico dedicato all'hockey su ghiaccio.