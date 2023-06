Milan, Thuram è il primo! E prende quota Pulisic

Mentre Tonali saluta, Furlani è pronto a sferrare i primi assalti decisivi agli obiettivi di mercato che già vi stiamo raccontando da qualche giorno. Il primo è Marcus Thuram, che nei giorni scorsi si è avvicinato ulteriormente al Milan e entro breve darà il suo ok definitivo al passaggio a parametro zero ai rossoneri. L’offerta che gli è stata sottoposta è importante, perché si parla di uno stipendio che potrà arrivare fino a 6 milioni per i prossimi cinque anni. Quando arriverà la fumata bianca, allora il Milan potrà considerare completo lo slot delle prime punte, con Olivier Giroud e il riscattato Lorenzo Colombo a fare da compagni al terzo che arriverà. E ad avvalorare la vicinanza tra il Milan e Thuram ci ha pensato lo stesso giocatore, che ieri ha comunicato al Paris Saint-Germain che non avrebbe più aspettato il club parigino, con i dubbi sul progetto tecnico che hanno preso il sopravvento. Capitolo esterno destro, dove ci sono diverse opzioni al vaglio di Furlani. Arda Guler del Fenerbahçe è un profilo molto importante e in linea con la visione relativa a investimenti giovani e forti. La clausola risolutoria da 17.5 milioni oggi non rappresenta un problema, ma c’è una concorrenza molto forte e anche la questione dei mandati e delle commissioni richieste dalla famiglia. Christian Pulisic del Chelsea, americano ma con passaporto croato e quindi comunitario, è uno dei nomi tenuti sempre vivi nei contatti costanti sull’asse Milano-Londra, anche se è un esterno destro di piede destro mentre Pioli preferirebbe un mancino in quella posizione. Samuel Chukwueze del Villarreal è l’altro nome caldo in casa rossonera, ma per il momento il club spagnolo fa una resistenza forte sul nigeriano che, tuttavia, va a scadenza di contratto il 30 giugno 2024. Da capire se il Milan terrà lo slot da extra comunitario per lui o se lo userà per un altro profilo che, di conseguenza, taglierebbe fuori Chukwueze dalle scelte visto che si possono tesserare solo due extra comunitari nelle sessioni di mercato. Altri nomi per l’esterno destro: Sarr del Watford, Nelson dell’Arsenal e Doku del Rennes. Sempre per l’esterno, ma come alternativa al titolare, il Milan non ha mollato Luka Romero, classe 2004 in uscita a parametro zero dalla Lazio. Ma se dovessero arrivare due laterali su quella fascia, appare evidente che sia Junior Messias sia Alexis Saelemaekers verranno accompagnati alla porta.