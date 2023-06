Milan, c’è Morata: clausola Atletico irrisoria, Pioli dà il via libera

l borsino degli ultimi giorni vede in netto vantaggio il profilo di Alvaro Morata. Il 30enne centravanti spagnolo è un giocatore che piace a Pioli che ha già dato il suo gradimento tecnico all'operazione. Morata - 15 gol nell'annata '22-23 -, ha recentemente prolungato il contratto con l'Atletico Madrid fino al 2027, ha un ingaggio sostenibile che rientra nei parametri rossoneri e nell'accordo con i Colchoneros è stata inserita una clausola di rescissione di soli 10 milioni. Tutti fattori che spingono il Milan, scottato dall'esito della vicenda Thuram, a puntare con decisione sull'ex bianconero.

Milan, gli altri nomi per l'attaco

Le alternative rimangono tutte più care, da Scamacca (ma c'è la Roma), a Openda del Lens. A proposito di Tonali, ma quando verrà ratificata la cessione al Newcastle? Dopo l’ok fra i club per una valutazione totale di 80 milioni e la visita al giocatore da parte del suo entourage insieme a un dirigente inglese nel ritiro romeno dell’Under 21, si attendono solo gli annunci. Per questioni di bilancio, il Milan iscriverà la vendita in quello che inizierà il primo luglio: l’esercizio economico che terminerà il 30 giugno, infatti, chiuderà già in attivo di 10-15 milioni, dunque la super plusvalenza su Tonali servirà per far sorridere i conti del bilancio ’23-24. Inoltre il Newcastle preferirebbe completare l’operazione ad Europeo Under 21 concluso, anche per evitare che il centrocampista possa riportare infortuni (gravi) che non farebbero saltare l’accordo, ma probabilmente bilanciare in maniera differente i valori della base fissa e dei bonus.