Milan, Sportiello per parare i guai di Maignan

In particolare nell’ultima stagione, condizionata da un brutto infortunio al polpaccio sinistro con relative ricadute e complicazioni in più punti del muscolo. Fatto sta che Maignan, che nella stagione ’21-22 si era dovuto fermare per 45 giorni fra metà ottobre e fi ne novembre a causa di un intervento al polso sinistro, nell’ultima annata è invece dovuto rimanere fermo ai box per cinque mesi, quattro escludendo il Mondiale. Ko in nazionale il 22 settembre, Maignan è tornato in campo il 26 febbraio perdendo in tutto 23 partite. Gare in cui è stato sostituito da Tatarusanu che non ha commesso errori clamorosi, ma non ha quasi mai dato una sensazione di assoluta sicurezza al Milan.

Milan, Sportiello sarà il vice-Maignan

Per questi motivi, confidando che la sfortuna abbia fi nito il suo conto in sospeso con Maignan, il Milan ha deciso di puntare su un vice più affidabile, più “sostanzioso”, individuandolo in Marco Sportiello. Cercato già a gennaio - ma l’Atalanta non aveva dato l’ok alla sua partenza -, il Milan ha dovuto aspettare la scadenza del contratto del portiere classe ’92 che, soprattutto nella parte finale della Serie A, nonostante un addio ormai conclamato, ha strappato il posto a Musso, diventando il titolare della Dea nelle ultime nove giornate. Ieri Sportiello ha ufficialmente iniziato la sua avventura in rossonero: alle 11 si è presentato alla Clinica "La Madonnina" e dopo cinque ore di visite mediche si è recato intorno alle 16 al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva. Dopodiché ha terminato la sua giornata a Casa Milan per firmare il contratto fino al 2027 (oggi l’annuncio). Sportiello è un nome che ha promosso subito anche Pioli che lo aveva avuto come titolare a Firenze nella drammatica annata ’17- 18, quella segnata dalla scomparsa di Astori. La giornata di ieri è stata all’insegna dei portieri. In attesa di piazzare in uscita Vasquez (che libererà così uno slot da extracomunitario) e capire se Mirante sarà ancora il terzo (è in scadenza come Tatarusanu, ma lui potrebbe rinnovare), insieme a Sportiello ha svolto l’iter delle visite mediche anche il 18enne Noah Raveyre (2005), svincolato dal Saint-Etienne. Sarà aggregato alla Primavera di Abate.