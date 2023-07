Milan, Loftus-Cheek prende la 8 di Tonali. Leao: "Era l'erede di Gattuso"

Il nuovo acquisto rossonero, Loftus-Cheek , si è presentato al suo nuovo club lasciando le prime dichiarazioni in maglia rossonera dopo aver scelto la numero 8 liberata da Tonali , accasatosi in Premier al Newcastle .

Il centrocampista ex Chelsea ha dichiarato ai microfoni di Milan Tv: "È una sensazione speciale. Inizio un nuovo capitolo dopo aver passato 20 anni al Chelsea, e poterlo fare al Milan è incredibile. Avere l'opportunità di giocare a San Siro per questo grande club, che ha una grande storia. Qui hanno giocato tante leggende, è un onore indossare questa maglia. Il Milan lo seguo specialmente da quando c'è Tomori, penso sia un esempio fantastico per come ha affrontato questa nuova sfida lontano dall'Inghilterra e per il successo che ha avuto. Il fatto che sia riuscito a vincere lo scudetto con il Milan e che abbia raggiunto traguardi importanti con il club mi ha dato una grande spinta per farmi venire qui. Ho sempre voluto venire, quando ho affrontato il Milan in Champions ho sentito cosa vuol dire giocare a San Siro, nonostante fossi un avversario. Allo stadio si sentiva una grande atmosfera".

Tonali, le parole di Leao

Fresco di rinnovo, Rafael Leao, invece, è tornato a parlare del recente addio di Tonali che ha colto anche lui di sorpresa: "Tonali era un giocatore importante per noi, non mi aspettavo che se ne andasse. Faceva la differenza a centrocampo, vedevo in lui l'erede di Gattuso perché è milanista fin da piccolo, lo avrei visto al Milan per tanti anni. Abbiamo un buon rapporto, gli auguro buona fortuna e tanto successo nella sua nuova avventura".