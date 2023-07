Milan, Reijnders per dimenticare Frattesi: mercato sempre più Moneyball

Quanto accaduto con Frattesi farà meno male del colpo ricevuto una decina di giorni fa per Thuram , ma il Milan proverà già nel giro di poche ore a consolarsi con Tijani Reijnders , il centrocampista dell’Az Alkmaar messo in cima alla lista dei desideri da Stefano Pioli per rinforzare la linea mediana. Se Loftus-Cheek ha per il momento suturato la ferita per Tonali , Reijnders avrà il compito di rimpiazzare Bennacer , fuori per infortunio almeno fino a dicembre (ma potrebbe tornare a pieno regime solo a febbraio, dopo la Coppa d'Africa a inizio 2024).

Pioli aveva e ha la necessità di inserire nel proprio centrocampo un elemento in grado di dettare i tempi di gioco, sia che si vada avanti col 4-2-3-1 o si passi al 4-3-3 e l’olandese, classe 1998, è il giocatore scelto per colmare questa lacuna. Il Milan sta lavorando da giorni all’operazione con l’Az, club che vede fra i propri proprietari (per il 5%) anche quel Billy Beane, “padre” della rivoluzione Moneyball nel baseball americano e amico di Gerry Cardinale che lo vorrebbe inserire sempre di più anche nel mondo rossonero. Con Reijnders, ça va sans dire, l’intesa è già stata raggiunta sulla base di un contratto da 2 milioni di euro a stagione. Manca l’ok con l’Az, ma la distanza fra domanda e off erta si è ormai ridotta e l’accordo è a un passo. Gli olandesi vogliono 20 milioni, il Milan fra base e bonus è arrivato a 18-19: insomma, manca poco per portare a Milanello un giocatore che nell’ultima stagione, fra campionato e coppe, ha messo insieme ben 8 gol e 11 assist in 54 gare.

Calciomercato Milan, altri acquisti a centrocampo

Reijnders, però, non sarà l’ultimo acquisto a centrocampo. Il Milan ha bisogno di almeno un altro rinforzo, visto che gli uomini al momento a disposizione di Pioli sono soltanto Loftus-Cheek, Krunic e Pobega. Il secondo nome cerchiato in rosso è quello dell’americano - con passaporto pure italiano - Yunus Musah. Anche in questo caso il Milan ha in mano già il “sì” del mediano, manca però quello del Valencia che chiede 25 milioni, contro i 18-20 proposti dall’ad rossonero Furlani. E a proposito di intese raggiunte, il club rossonero ha l'ok anche di Pulisic (altro americano, ma con passaporto croato) e Chukwueze - che ha scalzato Kamada nella corsa all'ultimo slot da extracomunitario -, ma rimangono lontani gli accordi con Chelsea e Villarreal.

Milan, ecco Romero: visite e firma sul contratto

Con un paio di giorni d’anticipo rispetto alla tabella di marcia fissata, oggi arriverà a Milano l’esterno offensivo Luka Romero. Argentino, classe 2004, svincolato dalla Lazio, il giocatore è atteso per svolgere le visite mediche e firmare entro domani il contratto fino al 2028.