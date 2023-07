Scamacca, Milan all'attacco: perché la pista ritorna calda

La bussola del mercato milanista non ha una direzione univoca, ma si muove su più orientamenti per cercare di arrivare agli obiettivi alle giuste condizioni. È comunque evidente che ci siano piste più calde rispetto ad altre che, invece, richiedono maggior pazienza e lavoro diplomatico da parte di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. È emersa l’ipotesi di lavoro con il West Ham per uno scambio con conguaglio da parte del Milan che metterebbe sul tavolo soldi e Origi per Gianluca Scamacca, con il giocatore che attende la Roma che, a sua volta, non concede l’obbligo di riscatto agli inglesi. Il nome emerso con più forza era quello di Alvaro Morata sul quale, però, si stanno fiondando i club arabi pronti a mettergli sotto il naso tanti soldi. E occhio al profilo di Boulaye Dia, che ha una clausola da 25 milioni attivabile entro il 20 luglio. L’entourage dell'attaccante senegalese ha riferito nel primo pomeriggio di ieri alla dirigenza dell'esistenza di due offerte ufficiali: quella della Fiorentina e, soprattutto, quella del Milan.

Milan, obiettivo Pulisic

L’obiettivo più caldo è Christian Pulisic del Chelsea. L’esterno americano, di passaporto croato, ha dato assoluta priorità al Milan tanto è vero che ha già raggiunto un accordo di massima con i rossoneri che, a loro volta, stanno limando la distanza con il Chelsea. I Blues vogliono 25 milioni complessivi mentre il Milan è salito a 20. La sensazione è che si possa trovare l’accodo con un ulteriore passo in avanti da parte di entrambi i club, che hanno chiuso la scorsa settimana l’operazione Loftus-Cheek. Pulisic ha rifiutato ogni altro approccio, compreso il Lione, e sta spingendo affinché il Chelsea accetti l’offerta del Milan poiché vuole essere il prima possibile a Milanello per iniziare la nuova avventura sportiva. Fase di studio, per rimanere in tema di esterni, per Samuel Chukwueze. Il nigeriano del Villarreal ha una valutazione di 30 milioni, che il Milan - ovviamente - punta ad abbassare, facendo leva sul fatto che il ragazzo non solo ha già un accordo di massima con i rossoneri, ma ha anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e gli spagnoli non potranno tirare troppo la corda. Anche perché la vendita di altri pezzi pregiati come Pau Torres e Nickolas Jackson sono segnali di una fase di ridimensionamento del Villarreal che, secondo quanto riportano dalla Spagna, potrebbe essere interessato a Yacine Adli. La presenza del Milan su Chukwueze ha fatto sì che i rossoneri mettessero in standby Daichi Kamada per il discorso degli slot per gli extracomunitari e sul giapponese sono arrivati altri club, sia europei sia arabi.