Morata, l’Atletico Madrid di Cerezo gela Milan e Roma: “Non credo proprio”

Il futuro di Alvaro Morata è ancora tutto da definire. Per l'attaccante dell' Atletico Madrid negli ultimi giorni è stato registrato un interessamento del Milan , e alcune voci provenienti dalla Spagna avevano parlato anche di un tentativo della Roma per riportare lo spagnolo in Serie A . Il contratto dell'ex Juventus è in scadenza nel 2024, e sulla sua situazione si è voluto esprimere il presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo .

Cerezo: "Non abbiamo notizie sul futuro di Morata"

In un'intervista concessa a Cadena COPE, il numero uno del club spagnolo ha dichiarato: "Non abbiamo notizie sulla situazione futura di Morata, ma mi sorprende. Non credo proprio che andrà in Italia". Oltre all'interesse dei club italiani, negli ultimi giorni sempre dalla Spagna si è parlato di un'offerta pronta dall'Arabia Saudita per Alvaro. L'Al Tawoon, secondo Marca, avrebbe infatti cercato di convincerlo a firmare con una proposta da circa 50 milioni di euro all'anno. Dopo Thuram, sfumato per andare all'Inter, il club rossonero di Pioli potrebbe dunque dover virare su un altro profilo per l'attacco.