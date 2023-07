Pulisic insiste, vuole il Milan: si va verso la fumata bianca

MILANO - Mentre ieri è stato ufficializzato fino al 30 giugno 2027 Luka Romero (maglia numero 18), il Milan si avvicina sempre più a Christian Pulisic dal Chelsea . I due club stanno limando gli ultimi dettagli per arrivare al punto d’incontro tra domanda e offerta. L’accordo si potrà siglare a 22 milioni, 18 dei quali di parte fissa e 4 di bonus. Il giocatore sta spingendo tantissimo per vestirsi di rossonero e vuole farlo il prima possibile per iniziare a lavorare con i nuovi compagni. La scaletta del mercato poi prevede l’affondo decisivo su Tijjani Reijnders dell’ Az Alkmaar . Il centrocampista, che è stato indicato da Pioli come prima scelta, ha già un accordo di massima con il club per un contratto da 1.7-1.8 milioni per quattro anni, ma è il club olandese che, per ora, fa resistenza chiedendo 25 milioni a fronte di una proposta di 20 da parte del Milan. Ne ballano cinque, tra parte fissa e bonus, che tuttavia sembrano facilmente colmabili.

Milan, Chukwueze in lista

Poi inizierà la fase più intensa e complessa di questa sessione di mercato, quella in cui il Milan dovrà cercare di portare a casa gli altri obiettivi necessari al completamento della rosa. Il primo sulla lista è Samuel Chukwueze del Villarreal. Il presidente degli spagnoli, Fernando Roig, ha ironizzato sulla questione dicendo: «Non so se il Milan sia interessato al giocatore. Ma se l’interesse è lo stesso di quando sono venuti per Mateo Musacchio, con il dottor Galliani in testa, e hanno detto che non avevano soldi, allora mangiamo fideuà e andiamo a casa». Peccato che il Milan dei cinesi poi Musacchio lo comprò per 18 milioni e quindi andò incontro alle richieste del Villarreal in occasione della cessione di Carlos Bacca. Sarà una trattativa dura. Discorso simile per Yusuf Musah del Valencia. Qui sono entrati in scena West Ham e Fulham, che hanno chiesto informazioni al club sul costo del cartellino dello statunitense, che però vorrebbe giocare la Champions League a ha messo il Milan in cime alle sue preferenze.

Milan, Morata è il preferito per l'attacco

Capitolo attacco. Il nome di Alvaro Morata è il preferito per la sua esperienza e per come si andrebbe a integrare nel gioco di Pioli. I numeri dell’operazione, però, al momento non tornano sia per quanto concerne l’ingaggio del calciatore (al quale il Milan vorrebbe proporre un quadriennale da 4 milioni all’anno più bonus) sia per la clausola presente nel contratto rinnovato poche settimane fa fino al 30 giugno 2026 che sarebbe sui 20 milioni, anche se altre informazioni parlano di circa 12. Non sembra decollare l’idea di inserire Divock Origi nella trattativa per Scamacca, con quest’ultimo che attende la Roma, ferma sulla sua posizione di un prestito con diritto mentre gli Hammers vorrebbero l’obbligo di riscatto. Sullo sfondo rimane Dia della Salernitana, la cui clausola da 25 milioni è attivabile entro il 20 luglio.