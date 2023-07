Reijnders-Milan, accordo trovato: ora si lavora con l’Az

Adesso è l’ora della mente, del cervello, del giocatore pensante. Il Milan , ceduto Tonali , si è mosso per rimpiazzarlo a centrocampo con i centimetri e i muscoli di Loftus-Cheek . Poi, sfruttando il canale aperto col Chelsea e forte della volontà del giocatore, ha stretto per Pulisic (20 milioni più bonus, il principio di accordo ottenuto venerdì), per il quale nei prossimi giorni è atteso il via libera per arrivare a Milano per le visite mediche. Adesso Stefano Pioli aspetta il giocatore a cui affi dare le chiavi del gioco del Milan che verrà. Perché chi aveva in mano le geometrie della squadra, di fatto, fi no al febbraio 2024 rischia di non esserci: Bennacer , infatti, è infortunato, a metà maggio si è operato al ginocchio destro e tornerà a disposizione a dicembre.

Mercato Milan, accordo con Reijnders

Il Milan in queste settimana ha accelerato, intensificando i contatti con l’Az Alkmaar, club, per altro, per certi versi legato al Diavolo visto che fra i propri proprietari (per il 5%) c’è quel Billy Beane, “padre” della rivoluzione Moneyball nel baseball americano e amico di Gerry Cardinale, che lo vorrebbe inserire sempre di più anche nel mondo rossonero. Il Milan ha ovviamente già un’intesa con Reijnders, 25 anni il 29 luglio: per lui è pronto un contratto di 5 anni a 1.8 milioni più bonus. Il problema è che l’Az è storicamente un club con cui è diffi cile fare aff ari. Per esempio l’Atalanta riuscì a strappare Koopmeiners dopo una lunga trattativa il 30 agosto del 2021 per 14 milioni più 10 di bonus. La Lazio da un mese sta trattando il terzino ungherese Kerkez - ex giovanili Milan - e ancora non è arrivata all’incastro preciso. L’ad rossonero Furlani si sta muovendo in prima persona per chiudere un'operazione messa in cima alla lista da Pioli: la distanza fra domanda (25 milioni) e off erta (21, comprensiva di bonus) si è comunque ridotta e la sensazione è che, alzando la quota dei bonus, si possa trovare la quadra. La speranza in casa Milan è che la stretta di mano arrivi per metà settimana, in modo da avere Reijnders a Milanello entro il prossimo weekend. Che l’aff are sia però in dirittura d’arrivo lo si è capito da un particolare emerso ieri: l’Az ha disputato la prima amichevole della sua preparazione estiva contro lo Shakthar (3-3) e Reijnders non vi ha preso parte, svolgendo un lavoro individuale. In giornate di trattative, è un segnale da non sottovalutare.

Calciomercato Milan, diverse trattative

Reijnders è il giocatore dunque che ora serve a Pioli, che domani inizierà a lavorare su un Milan che, dal centrocampo in su, potrebbe ritrovarsi con 4-5 titolari nuovi su 6. Le trattative in cui è impegnata la dirigenza sono molte. A centrocampo l'altro obiettivo al momento rimane Musah (Valencia), mentre per la fascia destra a Chukwueze (Villarreal), si è aggiunto un vecchio pallino di Moncada, il danese Isaksen (Midtiylland). E poi servirà una punta con Morata, Scamacca, Dia, Werner e Taremi fra i profi li valutati.