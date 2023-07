Nasce il Chelsea Milan di Furlani e Moncada: i Fab Four da Londra a Milano

C’erano i famosi “Fab Four” di Liverpool, la speranza del Milan è che per i colori rossoneri siano favolosi anche quelli di Londra, quartiere Chelsea . In fondo il 50% di questo strano quartetto che nei prossimi giorni si ritroverà a Milanello dopo aver condiviso per diversi anni le stanze del centro sportivo di Cobham, qualcosa di importante al Milan lo ha già regalato, leggi lo scudetto ’21-22. E per riprovare quelle gioie provate un’estate fa, la nuova dirigenza rossonera targata Giorgio Furlani - uno che è di casa a Londra - e Geoffrey Moncada, ha deciso di scommettere ancora sul Chelsea.

Fikayo Tomori e Olivieri Giroud sono state due pietre miliari della squadra che ha trionfato in Italia due annate fa, ora sono pronti a riabbracciare due giocatori che al Chelsea hanno avuto fortune alterne, ma che di certo avranno motivazioni particolari per far vedere che a Stamford Bridge potevano dare ancora molto, proprio come accaduto per Tomori e Giroud. Quello che scatterà domani dai blocchi di partenza del raduno di Milanello sarà ancora di più un “Milan in Blues” con l’arrivo, già ufficiale, di Ruben Loftus-Cheek e quello imminente Christian Pulisic.

Pulisic, un figlio d’arte per il Milan: la scheda di Captain America

Milan, per Loftus-Cheek e Pulisic tanta voglia di rivalsa

Assieme al Chelsea, dal primo all'ultimo giorno della stagione sportiva, sono stati solo nell'annata '19-20, quella targata Franck Lampard e che vide i Blues non riuscire ad alzare trofei. Fu una stagione in chiaroscuro, con il Chelsea arrivato quarto in Premier, negli ottavi in Champions e in Coppa di Lega e sconfitto nelle finali di FA Cup (dall’Arsenal) e Supercoppa europea (dal Liverpool ai rigori). Il Chelsea aveva vinto nell’annata precedente con Sarri in panchina (l’Europa League '18-19, griffata dai gol di Giroud, ma pure dai 4 in 11 gare di Loftus-Cheek) e in quella successiva, con l’arrivo in corso d’opera di Tuchel (la Champions '20-21 col contributo anche di Pulisic, in rete nella semifinale col Real Madrid). Chiaramente a Milano confidano che l'esito dell'annata che partirà ufficialmente domani sia migliore rispetto a quella conclusa a inizio giugno, ma anche di quella londinese '19-20. L'impatto e l'apporto dato da Tomori e Giroud in rossonero fanno ben sperare su quello che potrebbero dare i due nuovi Blues.