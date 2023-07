Milan, missione De Ketelaere: tra cessione e rischio minusvalenza

MILANO - La vendita di Sandro Tonali al Newcastle non è, nei piani rossoneri, l’unica cessione da effettuare. Per sfoltire la rosa e avere ancora più soldi a disposizione per il mercato in entrata ci sono almeno due profili che stanno attirando le attenzioni di diversi club e che erano già sulla lista dei partenti, ovvero De Ketelaere e Origi. L’ex Bruges, pagato 32 milioni un anno fa da Maldini e Massara, ha estimatori in Premier League ma anche in Serie A (si è parlato pure dell’Atalanta), ma il Milan per non andar a generare una minusvalenza deve venderlo per 28 milioni. Discorso diverso per Origi, che lo scorso anno arrivò a parametro zero e qui ogni soldo che potrebbe entrare andrebbe a generare una plusvalenza oltre a liberare uno slot da 3.5 milioni all’anno d’ingaggio. Gli entourage dei calciatori sono al lavoro per portare sul tavolo di Furlani le offerte giuste per ciò che concerne i cartellini dei due belgi.