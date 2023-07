Reijnders, il Milan mette il turbo: è la priorità del centrocampo

Pioli ha avuto modo di parlare con il giocatore, esattamente come ha fatto con Loftus-Cheek e Pulisic, e gli ha illustrato la centralità che avrà nel nuovo centrocampo a tre che il Milan metterà in campo in questa stagione. Se la proposta fatta da Giorgio Furlani sarà accettata, Reijnders già in settimana potrebbe sbarcare a Milano per seguire l’iter delle visite mediche e della firma per poi mettersi subito a disposizione di mister e compagni di squadra. Ma il team di lavoro milanista sta proseguendo nelle sue contrattazioni anche per quel che concerne gli altri ruoli che andranno rinforzati e anche per cercare di sfoltire la rosa di quei giocatori che, obiettivamente, non fanno parte del progetto tecnico.

Reijnders-Milan, accordo trovato: ora si lavora con l’Az

Non solo Reijnders: le trattative del Milan

Rimanendo sulle trattative in entrata, Medhi Taremi è un nome valido per l’attacco. Il centravanti iraniano del Porto, assistito da Jorge Mendes, ha una valutazione da 25 milioni che viene considerata troppo alta da parte dei rossoneri visto che il giocatore va per i 31 anni e ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Esattamente come Samuel Chukwueze, sul quale il Villarreal ha intenzione – per ora – di fare muro. Uno di loro due, a oggi, sembra destinato a prendersi lo slot di secondo extracomunitario tesserabile e la sensazione è che il Milan possa chiudere il profilo per il quale ci sarà, in maniera più rapida, l’incastro economico giusto a livello di cartellino. Se Mendes dovesse ammorbidire la richiesta del Porto, allora il Milan chiuderebbe Taremi e potrebbe pensare a un esterno destro diverso da Chukwueze (si parla di Isaksen del Midtjylland, che sarebbe aperto a una cessione ma solo dopo i play off per l’accesso in Conference League). Al momento è in standby la pista per Yunus Musah del Valencia, visto che il club spagnolo ha fissato a 30 milioni la valutazione del centrocampista classe 2002 (che ha passaporto italiano) e per ora non da segnali di apertura su un’eventuale riduzione della sua richiesta. In uscita sono segnalati Charles De Ketelaere, Divock Origi e Yacine Adli. Per tutti e tre ci sono state delle manifestazioni d’interesse, ma il Milan attende offerte concrete per i loro cartellini. Il Bologna, infine, sta spingendo forte per prendere Fode Ballo-Touré a titolo definitivo. Manca il sì del calciatore per fare in modo che i due club trovino la quadra definitiva a livello economico per il suo trasferimento in rossoblù.

