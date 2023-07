Milan, è arrivato Pulisic: le prime parole in rossonero

L'americano è il quarto colpo del Milan in questa finestra di calciomercato dopo Sportiello, Luka Romero e Loftus-Cheek, compagno di Pulisic al Chelsea. Dopo aver militato in Bundesliga con il Borussia Dortmund e in Premier League con i Blues appunto, il classe '98 è pronto a intraprendere la sua nuova avventura in un altro top campionato europeo: la Serie A.

Pulisic al Milan: le sue prime parole

Grande emozione e orgoglio nelle sue prime parole da calciatore rossonero: “Sono molto felice di essere qui, sono molto emozionato di iniziare con questo club storico. Perché il Milan? Perché è un club leggendario, sono molto felice di arrivare qui per provare a vincere dei titoli”. Nello scacchiere tattico di Stefano Pioli andrà a ricoprire la casella lasciata vuota da Brahim Diaz, tornato al Real Madrid, dietro la punta anche se può giocare pure esterno. Un'operazione da 20 milioni di euro più bonus. Ora il giocatore si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà ai rossoneri.