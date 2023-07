Milan, a Pulisic la maglia di Ibrahimovic. Reijnders, l’Az non cede

MILANO - Il Milan ha fatto e continuerà a fare di tutto per portare a casa Tijjani Reijnders . I contatti con l’ Az Alkmaar sono continui tanto è vero che i rossoneri hanno presentato una nuova offerta da 20 milioni di parte fissa più due bonus facilmente raggiungibili e altri due legati al piazzamento Champions della formazione di Stefano Pioli . Gli olandesi, che si confermano ossi durissimi in fase di contrattazione, ne hanno chiesti 25 ma il fatto che ieri il ragazzo sia stato tenuto fuori dall’amichevole contro lo Standard Liegi , vinta per 4-3 dall’Az, è un segnale di come la contrattazione sia nella sua fase cruciale. Reijnders ha già fatto presente ai dirigenti dell’Az di voler andare al Milan, visto che ha un accordo per un contratto di cinque anni a 1.8 milioni più bonus.

Scaloni, le parole su Reijnders e Pulisic

Sul mercato milanista è intervenuto il presidente del club, Paolo Scaroni, che a margine dell’evento per celebrare il rinnovo della sponsorizzazione con Bmw ha detto: «Il nostro Giorgio Furlani fa un acquisto alla settimana. Non pensate che andremo avanti così fino al 31 agosto. Reijnders? Nomi non ne faccio, però fino ad oggi un ritmo niente male. Mi aspetto un Milan più forte. Abbiamo un obbligo perentorio che è entrare in Champions League. Abbiamo visto che impatto ha avuto sul nostro gioco, sui nostri giocatori e anche sui nostri conti. Quello è un obbligo assoluto, poi tutto il resto sarà benvenuto. Pulisic? A me piace perché è un giocatore molto forte». E ieri è stata anche la giornata proprio di Christian Pulisic. Atterrato alle 09:21 con il volo di linea Atlanta-Malpensa, l’ex Chelsea ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2027. Indosserà la maglia numero 11, quella lasciata libera da Zlatan Ibrahimovic e oggi sarà a Milanello per il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra (prevista una doppia seduta).